مجلس النواب ينوي تعيين 46 الف من الشهادات العليا في موازنة 2026

كشف أعضاء بمجلس النواب، اليوم الاحد، عن تحركات لادراج اكثر من 46 الف متقدم من الشهادات العليا للتعين في موازنة 2026، حيث ذكر النائب عن كتلة إشراقة كانون، كاظم المطيري، إن "عدد المتقدِّمين الذين سجَّلوا عبر الرابط الخاصِّ بمجلس الخدمة الاتحاديِّ بلغ (46) ألفاً و(859) متقدِّماً"، لافتاً إلى أنَّ "عمليات التدقيق أظهرتْ وجود تقاطعاتٍ مع أكثر من جهةٍ، إذ شمل التقاطع مع الرقابة الماليَّة نحو (1900) متقدِّمٍ، بينما بلغ التقاطع مع الهيئة العامَّة للتقاعد ألفاً و(220) متقدِّماً".

وأضاف المطيري أنَّ "مجلس النوّاب مستمرٌّ في متابعة الملفِّ لضمان إدراجه في موازنة (2026)، بما يضمن حقوق حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل، بينما يُواصل مجلس الخدمة الاتحاديُّ تصحيح البيانات وإرسال الأكواد، لتوفير فرص التعيين بشكلٍ عادلٍ ومنظم، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وجاءا هذا التصريح والتوجه خلافا ما تتوجه اليه الحكومة ومؤسسات الدولة مؤخرا بإيقاف التعيينات بالكامل وتقليل عدد خريجي الشهادات العليا .