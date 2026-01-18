الأخبار

مجلس النواب ينوي تعيين 46 الف من الشهادات العليا في موازنة 2026


 

 

 

كشف أعضاء بمجلس النواب، اليوم الاحد، عن تحركات لادراج اكثر من 46 الف متقدم من الشهادات العليا للتعين في موازنة 2026، حيث ذكر النائب عن كتلة إشراقة كانون، كاظم المطيري، إن "عدد المتقدِّمين الذين سجَّلوا عبر الرابط الخاصِّ بمجلس الخدمة الاتحاديِّ بلغ (46) ألفاً و(859) متقدِّماً"، لافتاً إلى أنَّ "عمليات التدقيق أظهرتْ وجود تقاطعاتٍ مع أكثر من جهةٍ، إذ شمل التقاطع مع الرقابة الماليَّة نحو (1900) متقدِّمٍ، بينما بلغ التقاطع مع الهيئة العامَّة للتقاعد ألفاً و(220) متقدِّماً".

وأضاف المطيري أنَّ "مجلس النوّاب مستمرٌّ في متابعة الملفِّ لضمان إدراجه في موازنة (2026)، بما يضمن حقوق حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل، بينما يُواصل مجلس الخدمة الاتحاديُّ تصحيح البيانات وإرسال الأكواد، لتوفير فرص التعيين بشكلٍ عادلٍ ومنظم، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وجاءا هذا التصريح والتوجه خلافا ما تتوجه اليه الحكومة ومؤسسات الدولة مؤخرا بإيقاف التعيينات بالكامل وتقليل عدد خريجي الشهادات العليا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس النواب ينوي تعيين 46 الف من الشهادات العليا في موازنة 2026
حالة الطقس: أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة
عمليات البصرة تنوه عن تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات منطقة ارطاوي
تظاهرات للمطالبة باختيار النائب السابق امير المعموري محافظا لبابل
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مخزن في منطقة الشيخ عمر ببغداد
اعتقال امرأة قامت بشنق ابنها في الديوانية
بارزاني يبحث مع المبعوث الأمريكي وقيادات كردية مستقبل الاستقرار في سوريا
قائد قوات قسد وتوم باراك يصلان إلى أربيل
العراق والسعودية يبحثان التوترات القائمة بين واشنطن وطهران
القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة نسائية لـ 6 سنوات في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك