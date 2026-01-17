تظاهرات للمطالبة باختيار النائب السابق امير المعموري محافظا لبابل

تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة بابل اليوم السبت امام مبنى المحافظة للمطالبة باختيار النائب السابق امير المعموري محافظ لبابل بدلا من عدنان فيحان الذي فاز بعضوية مجلس النواب العراقي.

وقال مصدر صحفي ان المئات من المواطنين تظاهروا اليوم لمطالبة مجلس بابل باختيار النائب السابق امير المعموري محافظ لبابل بدلا من عدنان فيحان الذي فاز بعضوية مجلس النواب .

واضاف ان المتظاهرين هددوا بالاعتصام امام مبنى المحافظة في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبهم"