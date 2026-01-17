الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مخزن في منطقة الشيخ عمر ببغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، سيطرتها على حريق اندلع داخل ورشة ومخزن للأدوات الاحتياطية في منطقة الشيخ عمر ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بمتابعة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، فرضت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل ورشة لتصليح السيارات ومخزن للأدوات الاحتياطية بمساحة 300 متر مشيد من البلوك ومسقوف بألواح الجينكو مخالفة لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوّقت النيران، بمشاركة عدد من فرق الإطفاء التخصصية والساندة، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى وسط الورشة المحترقة".

وبينت، "تم إنهاء الحريق دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، مع تقليل الأضرار المادية، وعلى إثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية".