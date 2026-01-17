قائد قوات قسد وتوم باراك يصلان إلى أربيل

أفاد مصدر صحفي في أربيل، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، بوصول قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إلى جانب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، إلى إقليم كردستان.

وأشار المصدر، إلى أن "اللقاء يأتي ضمن جهود لتسوية الوضع السياسي والعسكري في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد سنوات من التوتر بين "قسد" والحكومة السورية".

وشهدت منطقة دير حافر شرقي محافظة حلب، تفاقماً في المعاناة الإنسانية لعشرات العوائل التي اضطرت إلى مغادرة منازلها سيراً على الأقدام عبر طرق زراعية وعرة محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الألغام، وذلك بعد إغلاق "قسد"، الطرق الرئيسية والمعابر المؤدية إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.