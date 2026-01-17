القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة نسائية لـ 6 سنوات في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، إلقاء القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة نسائية لمدة ست سنوات في العاصمة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان، إنه "بناءً على أمر السيد قائد شرطة بغداد الرصافة، تمكنت مفارز قسم شرطة الزوراء من القبض على متهمة انتحلت صفة طبيبة نسائية وتجميل، بعد تورطها بمزاولة مهنة الطب لمدة ست سنوات".

وأشارت إلى أنها "اعترفت بالتهم المنسوبة إليها، بفتح عيادات غير مرخّصة وحيازتها مستمسكات ووصولات مزورة استُخدمت في عمليات نصب واحتيال".

وأوضحت أنه "تم إيداعها التوقيف وعرضها على المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".