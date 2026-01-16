قوة من الحشد الشعبي تعتقل مواطن مصري تجاوز على الشعائر الحسينية في بغداد

افاد مصدر امني ان قوة من الحشد الشعبي اعتقلت مواطنا مصريا على خلفية منشور نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وبحسب المصدر فإن المتهم كتب عبارات استفزازية اعتبرتها السلطات تجاوزا صريحا على الشعائر الدينية ومحاولة لإثارة الفتنة أثناء مرور المواكب الحسينية في منطقة الكاظمية المقدسة، من بينها: "الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!"، ما أثار غضب الرأي العام المحلي وأدى إلى فتح تحقيق فوري.

واكد المصدر أن القبض على المتهم يأتي في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها وزارة الداخلية العراقية لحماية المواكب الدينية خلال أيام عاشوراء، وضمان سلامة المواطنين ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن المجتمعي أو الإساءة للمشاعر الدينية.

ويُتوقع أن يُحال المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفق القوانين العراقية التي تجرّم الإساءة إلى المقدسات والشعائر الدينية.