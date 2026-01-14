النقل: الأجواء العراقية مفتوحة والرحلات مستمرة مع إيران

نفت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ( 13 كانون الثاني 2026 )، توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا ان الاجواء العراقية مفتوحة مع الجانب الإيراني والدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي للوكالة الرسمية، أنه "لا يوجد هنالك غلق للأجواء العراقية"، مؤكدا أن "الأجواء العراقية مفتوحة والرحلات بين العراق وإيران تسير بانسيابية عالية، ومستمرة سواء للشركات العراقية أو الإيرانية".

وأضاف، أن "الاجواء العراقية مفتوحة مع إيران ومع الدول الأخرى".