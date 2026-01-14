وزارة النقل: تنفيذ خطة متكاملة لتفويج الزائرين، قطارات وآليات من ثلاثة محاور

أعلنت وزارة النقل ،اليوم الأربعاء ، عن تنفيذ خطة متكاملة لتفويج الزائرين خلال الزيارة الرجبية، وفيما أشارت إلى توزيع الآليات بين ثلاثة محاور رئيسة لضمان انسيابية التفويج العكسي، أكدت اتخاذها إجراءات تنظيمية لضبط حركة وأسعار مركبات القطاع الخاص خلال الزيارة، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "وزارة النقل، بملاكاتها وإداراتها العليا، تتواجد اليوم بتشكيل ميداني لمتابعة عملية تفويج الزائرين" ،مبينا أن "وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي اطلع على خطة الوزارة، كما يتواجد الوكيل الإداري في غرفة عمليات النقل الاتحادية، إلى جانب مسؤولي عدد من الجهات الأساسية الداخلة ضمن خطة الوزارة، فضلاً عن التشكيلات الساندة، وأبرزها الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود".

وأضاف أن "الآليات المشاركة في التفويج موزعة بين ثلاثة محاور في المحافظات، تشمل محور محطة بغداد المركزية، ومحور الدخول باتجاه محافظة كربلاء، إضافة إلى محور بغداد، وهو محور مهم جداً باعتباره محوراً يربط بغداد بالمناطق الجنوبية".

كما أوضح أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وفرت ووفق تعاقد سابق، حافلات موزعة بين محاور المسؤولية، فضلاً عن حافلات أخرى تربط محافظة بغداد بالمحافظات الجنوبية، وهي الحافلات الزرقاء، بالإضافة إلى دعم إضافي مع زيادة أعداد الزائرين في محافظة بغداد" ،لافتا إلى أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص وفرت العديد من المركبات الخاصة لإدارة الزيارة، إضافة إلى تنظيم الحركة ووجود عدد من اللجان الفنية الموزعة".

كذلك لفت إلى أن "عمليات التفويج في محافظة كربلاء مستمرة، إذ يُستخدم جهد وزارة النقل ضمن الدخول والخروج، مع زيادة عدد الآليات المشاركة، باعتبار أن الحركة مستمرة على مدار الساعة، خاصة أن هناك ضغطاً عالياً في التنفيذ والتفويج".

فيما بيّن أن "هناك تنسيقًا مع اللجنة العليا للزيارات المليونية برئاسة وزير الداخلية، حيث عُقد يوم أمس اجتماع مع عدد من ممثلي المؤسسات المعنية ضمن هذه اللجنة ، إضافة إلى القيادات الأمنية" ،مبيناً أن "هناك تنسيقاً عالياً أيضاً من وزارة النقل مع وزارات الداخلية والدفاع والصحة، وهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى الوزارات والمؤسسات الخدمية الأخرى".

وأكد أن "وزارة النقل أعدت خطة متكاملة تشمل تشغيل القطارات الموزعة بين ثلاثة محاور، منها محطة بغداد المركزية وساحة عدن، إضافة إلى محاور أخرى تديرها الشركة العامة لإدارة النقل الخاص من خلال تنظيم عدد من المراكز النظامية الموحدة في المحافظات وبغداد، مع وجود لجان تابعة لوزارة النقل تعمل على ضبط الأسعار وتنظيم حركة مركبات القطاع الخاص"، وتابع، أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود أرسلت حافلات طابق واحد وطابقين من الدرجة الأولى، والحقتها بالجهد الآخر وهو الخزين الاحتياطي لتأمين الحاجة في حال زيادة عدد الزائرين في محافظة بغداد يتم إرسال الحافلات الأخرى ، إضافة إلى الحافلات الزرقاء التي تربط المحافظات بمحافظة بغداد".

واختتم الصافي بالقول: إن "هناك محوراً أساسياً ورئيساً وهو محور البصرة – بغداد ،إذ يمر هذا المحور بعدد من المناطق الجنوبية ويربطها بالعاصمة بغداد" ،مؤكدا أن "الوزارة تشهد في كل عام إضافة نوعية في التخطيط من خلال زيادة عدد المركبات والموارد البشرية والتنسيق العالي استعداداً لتزايد أعداد الزائرين".