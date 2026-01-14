هيئة النـزاهـة: ضـبط موظـف بكـاتب عــدل في ذي قار جراء اقترافه جريمة الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بحقّ مُوظَّفٍ في دائرة كاتب العدل في إحدى دوائر مُحافظة ذي قار جراء اقترافه جريمة الرشوة، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في كاتب عدل الناصريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ (2,800,000) دينار "رشوة"؛ لقاء التغاضي عن إقامة الإجراءات القانونيَّة بحقّ أحد المُواطنين؛ على خلفيَّة وجود مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ".

ولفتت إلى أنَّ "المبلغ، الذي تمَّ ضبطه بحوزة المُتَّهم يُمثّلُ دفعة أولى من مبلغ الرشوة الكليّ المُتَّـفق عليه والبالغ مقداره (20,000,000) دينار"، لافتةً إلى أنَّه" تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات من ضبط شريك المُتَّهم" كاسب".

كما أوضحت أنه" تم عرض المُتَّهمين أمام قاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم الأول، وإطلاق سراح المُتَّهم الثاني بكفالةٍ".