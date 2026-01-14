مسلحون ادعوا الانتماء لسرايا السلام اشتبكوا مع فوة امنية في منطقة الشعب ببعداد

افاد مصدر امني ان اشتباكات مسلحة اندلعت يوم امس بين مجموعة خارجة عن القانون ادعت الانتماء لسرايا السلام وقوة امنية في منطقة الشعب ببغداد واثارت هذه الاشتباكات في صفوف زائري الامام الكاظم عليه السلام

واوضح المصدر ان الاشتباكات وقعت بعد قيام المجموعة المسلحة بالاعتداء على عامل في محطة بنزبن في الشعب وتم اخبار القوات الامنية بوجود اعتداء على العامل وحظرت المكان وادى الى وقوع اشتباكات بين القوة الامنية والمسلحين وتم اعتقالهم

واصدرت وزارة الداخلية بيانا حول الاشتباكات قالت فيه ان قوة من الشرطة الاتحادية القت القبض على تسعة مسلحين تورطوا بالاعتداء على أحد العاملين في محطة وقود يدعون انتمائهم الى سرايا السلام ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد، بعد حادثة شهدت تبادلًا لإطلاق النار بين المسلحين والقوات الأمنية أثناء تنفيذ عملية القاء القبض".

وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تحركت فور تلقيها بلاغًا بالحادث، حيث واجهت مقاومة مسلحة من قبل المتهمين، ما أدى إلى حصول تبادل لإطلاق النار، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الموقف والقت القبض على تسعة من المتورطين دون وقوع خسائر بين صفوف القوات الأمنية".

وتابع البيان "مازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية ماضية في فرض القانون وحماية المواطنين والتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس الأمن والاستقرار".