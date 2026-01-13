الأخبار

وزارة الداخلية: خطة الزيارة الرجبية تسير بانسيابية عالية ولم نسجل أي خروقات حتى الان


أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن خطة الزيارة الرجبية تسير بانسيابية عالية ولم نسجل أي خروقات حتى الآن، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء مقداد ميري في مؤتمر صحفي، إن "خطة الزيارة الرجبية مرنة والقطوعات محدودة ومؤقتة"، لافتا الى أن "‏لحد هذه اللحظة الأمور تسير بانسيابية عالية، ولم يتم تسجيل أي خروقات أمنية بالخطة الخدمية والتنظيمية والتنسيقية".

وأضاف أن "خطة الزيارة تسير وفق ما مرسوم، وبما يتناسب مع الذروة الكبيرة لدخول الزائرين إلى الكاظمية المقدسة، وكذلك في جميع محاور العاصمة"، مشيرا الى أن "الوزارة سخرت جميع امكانياتها لتنفيذ الخطة بشكل سلسل وحتى خروج آخر زائر من الكاظمية المقدسة".

كما أوضح أن "خطة الزيارة لم تشمل أي قطوعات عدا بعض القطوعات في مدينة الأعظمية والكاظمية، وهي قطوعات وقتية"، مؤكدا أن "مدينة الكاظمية أصبحت منزوعة السلاح وتخلو من أي مظاهر مسلحة".

وزارة الداخلية: خطة الزيارة الرجبية تسير بانسيابية عالية ولم نسجل أي خروقات حتى الان
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
