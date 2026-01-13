وزارة الداخلية: خطة الزيارة الرجبية تسير بانسيابية عالية ولم نسجل أي خروقات حتى الان

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن خطة الزيارة الرجبية تسير بانسيابية عالية ولم نسجل أي خروقات حتى الآن، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء مقداد ميري في مؤتمر صحفي، إن "خطة الزيارة الرجبية مرنة والقطوعات محدودة ومؤقتة"، لافتا الى أن "‏لحد هذه اللحظة الأمور تسير بانسيابية عالية، ولم يتم تسجيل أي خروقات أمنية بالخطة الخدمية والتنظيمية والتنسيقية".

وأضاف أن "خطة الزيارة تسير وفق ما مرسوم، وبما يتناسب مع الذروة الكبيرة لدخول الزائرين إلى الكاظمية المقدسة، وكذلك في جميع محاور العاصمة"، مشيرا الى أن "الوزارة سخرت جميع امكانياتها لتنفيذ الخطة بشكل سلسل وحتى خروج آخر زائر من الكاظمية المقدسة".

كما أوضح أن "خطة الزيارة لم تشمل أي قطوعات عدا بعض القطوعات في مدينة الأعظمية والكاظمية، وهي قطوعات وقتية"، مؤكدا أن "مدينة الكاظمية أصبحت منزوعة السلاح وتخلو من أي مظاهر مسلحة".