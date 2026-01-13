الأخبار

الأمن الوطني: اجتماع أمني موسع لمناقشة آليات إنهاء ملف مخيم الهول


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع أمني موسع لمناقشة آليات إنهاء ملف مخيم الهول، حيث ذكر الجهاز في بيان نشرته وكالة الرسمية، إنه "في إطار الجهود الوطنية لإنهاء ملف مخيم الهول، حضر رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري، الاجتماع الدوري الثالث والستين للجنة العليا المعنية بملف مخيم الهول، والذي عُقد اليوم الإثنين، بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووزير الداخلية / وزير الهجرة والمهجرين وكالة، ونائب قائد العمليات المشتركة، وممثل جهاز المخابرات الوطني، إلى جانب أعضاء اللجنة المختصين".

كذلك أضاف أن "الاجتماع، الذي يأتي ضمن تنسيق أمني واستخباري عالي المستوى، ناقش تحديد التوقيتات النهائية لنقل الوجبة الأخيرة من العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، ومعالجة أوضاع الوجبات المتأخرة في مركز الأمل، إضافة إلى التأكيد على استكمال منظومة الوثائق الثبوتية لجميع العوائل العائدة"، وتابع أنه "جرى خلال الاجتماع ايضاً بحث آليات تأمين الجوانب الأمنية والاستخبارية والخدمية، وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني لبيانات العوائل، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة".

كما أشار  إلى أن "ذلك يأتي في وقت يبذل فيه جهاز الأمن الوطني جهودًا كبيرة في إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول، ومتابعتهم بعد العودة، والعمل على إدماجهم في المجتمع، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وإنهاء هذا الملف الإنساني والأمني بشكل كامل".

