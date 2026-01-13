وزارة البيئة: الصناعة النفطية تحظى برقابة خاصة للحد من آثارها البيئية

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن أن الصناعة النفطية تحظى برقابة خاصة للحد من آثارها البيئية، فيما أشارت الى أن هناك 8 عوامل رئيسية ترتبط بالأمراض السرطانية، حيث ذكرت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة محسن الوائلي للوكالة الرسمية، إن "التلوث النفطي يعد جزءاً من التلوث البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية، لكنه يرتبط بالصناعات النفطية، ويتميز بأن الملوثات الناجمة عنه تمتاز بمحتواها العضوي الهيدروكربوني، ويمكن أن تكون هذه الملوثات بصيغ مختلفة غازية، وسائلة، وصلبة."

وأضافت، أن "العراق بلد نفطي، وتعد الصناعة النفطية الصناعة الأساسية فيه، لذلك تهتم وزارة البيئة بشكل خاص بهذا النوع من التلوث، وتراقب عن كثب الأنشطة النفطية، وتصدر الإرشادات والتعليمات المناسبة لها."

كذلك أوضحت، أن "الأمراض السرطانية ترتبط بالعديد من العوامل المختلفة، ولا يخلو مجتمع من المجتمعات، ولا بلد من البلدان من الإصابة بالسرطان، ولكن بناءً على وكالة الأبحاث الدولية للسرطان، فإن هناك عوامل تُضاف إلى العامل الوراثي وقابلية الخلايا لدى الإنسان للتحولات السرطانية، وتابعت أن "من هذه العوامل أشياء كثيرة، من أهمها أنماط الغذاء، ومخاطر العمل، وبعض الممارسات والعادات الاجتماعية، وأنماط الحياة، والعوامل الإشعاعية، والملوثات الكيمياوية، وملوثات الهواء، والتعرض الدائم والمستمر لها، كما أن بعض المواد الكيمياوية والملوثات النفطية العضوية تحمل القدرة على أن تصنف على أنها قادرة على تحفيز التسبب بالسرطان، حسب قابليات الأشخاص المتعرضين، وتركيز هذه المواد، وفترة تعرض الناس لها، واستعدادهم الوراثي".