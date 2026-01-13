وزارة الداخلية تعلن القبض على 91 متلاعباً بأسعار الدولار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 91 متلاعباً بأسعار الدولار، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري للوكالة الرسمية، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على 91 شخصا بتهمة التلاعب بأسعار الدولار".

كما لفت الى أن "الوزارة تمكنت من القاء القبض ايضاً على 147 متلاعبا بأسعار المواد الغذائية والأدوية"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تعاقدت على 100 رادار ثابت ومتحرك لمتابعة الطرق الخارجية".