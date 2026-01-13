الكاظمية المقدسة: جموع المؤمنين تواصل المسير لإحياء الزيارة الرجبية

تواصل جموع المؤمنين السير والتوافد الى مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، إن "جموع الزائرين تواصل سيرها نحو مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء الزيارة الرجبية بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)"، وأن "الكثير من السرادق تم نصبها على طول طريق سير المعزين لتقديم الخدمات العامة لهم"، مبيناً أن "الإجراءات الأمنية تسير بانسيابية عالية، ولا توجد قطوعات في الطرق العامة".

فيما أعلن عدد من الوزارات والجهات الخدمية حالة الاستنفار لتقديم الخدمة للزائرين فيما أصدرت قيادة عمليات بغداد، وصايا وإرشادات لأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية المشاركة في إحياء الزيارة، وذلك للحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما دعت أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية إلى اتباع الوصايا والإرشادات أدناه للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.