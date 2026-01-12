رئيس الجمهورية والفياض يؤكدان أهمية تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أهمية تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وذكر بيان رئاسي،أن رئيس الجمهورية التقى، اليوم الإثنين ، الفياض وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع والتأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد ".

و أكد رئيس الجمهورية وفق البيان،ضرورة دعم المؤسسات الوطنية وتقوية التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن ويحقق تطلعات أبناء الشعب كافة في الاستقرار والتطور".

كما اكد حرصه على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة الصف الوطني، فيما ثمن الفياض مواقف الرئيس الداعمة للمؤسسات الأمنية