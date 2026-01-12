الكهرباء تستثني الكاظمية المقدسة من القطع المبرمج طيلة أيام الزيارة الرجبية

أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، استثناء مدينة الكاظمية ببغداد ومحيطها من القطع المبرمج للتيار الكهربائي خلال أيام الزيارة الرجبية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، أن "وزير الكهرباء وجه بتوفير طاقة كهربائية مستمرة ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء مراسم زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وذلك لضمان انسيابية الخدمات المقدمة للزائرين".

وأوضح فاضل بحسب البيان، أنه "تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل المدينة المقدسة، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة واقع التجهيز ومعالجة أي طارئ بشكل فوري، وبالتنسيق مع الجهات الخدمية والأمنية ذات العلاقة".

وأكد، أن "الوزارة سخرت جميع إمكاناتها الفنية والهندسية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال الزيارة المليونية، بما ينسجم مع قدسية المناسبة وحجم الزخم البشري الكبير الذي تشهده المدينة".