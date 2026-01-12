الحلبوسي واللامي يبحثان تعزيز المنظومة القانونية للنزاهة ومكافحة الفساد

بحث رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيسَ هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الإثنين، القضايا ذات الصلة بتعزيز المنظومة القانونية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،أن الحلبوسي استقبل ، اليوم الاثنين، رئيسَ هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي.

وفي مستهلِّ اللقاء وفق البيان، قدَّم رئيس هيئة النزاهة تهانيه إلى رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيساً للدورة السادسة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامّه.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الصلة بتعزيز المنظومة القانونية للنزاهة ومكافحة الفساد، ولا سيَّما التشريعات المُتصدّية للفساد، منها: مُسوَّدات قوانين "التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وحق الحصول على المعلومة"، والتأكيد على أهميتها في ترسيخ مبادئ الشفافية والمُساءلة، وتعزيز ثقة المُواطنين بالمؤسَّسات العامة.

و أكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء، اهمية تقديم الهيئة تقارير عن نشاطاتها وخططها بشكل دوري إلى المجلس".