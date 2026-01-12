الرئيسية
الشيخ جلال الدين الصغير : عام 2026 يبدأ بمؤشرات مهمة.. هل يواجه العالم منعطفا حاسما؟
وكالة انباء براثا
71
2026-01-12
آخر الاضافات
الأمن الوطني في نينوى يعتقل شخصا داخل ديوان المحافظة لتهديده موظفين ومحاولته تمرير إجراءات غير قانونية
الكهرباء تستثني الكاظمية المقدسة من القطع المبرمج طيلة أيام الزيارة الرجبية
الحلبوسي واللامي يبحثان تعزيز المنظومة القانونية للنزاهة ومكافحة الفساد
الشيخ جلال الدين الصغير : زلزال واشنطن.. الأمن القومي الأمريكي 2025 يغيّر قواعد اللعبة في العالم
الشيخ جلال الدين الصغير : عام 2026 يبدأ بمؤشرات مهمة.. هل يواجه العالم منعطفا حاسما؟
كتائب حزب الله: الواجب الشرعي يحتّم على المجاهدين الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني
نقل قضية لاهور شيخ جنكي من محكمة السليمانية الى اربيل
كربلاء تعلن تعطيل الدوام الخميس المقبل
النائب عبد الأمير المياحي : لا وجود لضرائب جديدة.. شائعاتٌ روّجت لها "جهات" لرفع الأسعار
مصدر: محكمة السليمانية ترفض الإفراج عن شاسوار عبد الواحد بكفالة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
العتبة الكاظمية تبدأ مراسم رفع رايات العزاء بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
519
الشيخ جلال الدين الصغير : وثيقة استراتيجية الامن القومي الامريكية ٢٠٢٥ فتحت لاوربا بوابات جهنم، وللعالم بوابات الحرب العالمية.
464
سماحة السيد محمد رضا السيستاني : نرفض طرح أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء علينا فلماذا إعادة المحاولة؟
454
هزة أرضية تسجل في البصرة ويشعر بها الأهالي
411
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
392
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
