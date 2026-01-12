نقل قضية لاهور شيخ جنكي من محكمة السليمانية الى اربيل

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، بأن محكمة جنايات السليمانية الثالثة عقدت جلستها الأولى للنظر في محاكمة لاهور شيخ جنكي.

وأوضح المصدر أنه وبالتزامن مع انطلاق إجراءات المحاكمة، تقرر عقد الجلسة الثانية وبقية مراحل الدعوى في محافظة أربيل، دون الكشف عن موعد محدد لانعقاد الجلسات المقبلة.

وبحسب المعلومات، فإن قرار نقل المحاكمة شمل لاهور شيخ جنكي إلى جانب 11 متهماً آخرين على خلفية القضية ذاتها، وذلك استجابةً لطلب رسمي تقدمت به عائلات المتهمين، طالبوا فيه بنقل مكان انعقاد جلسات المحاكمة إلى أربيل.

يذكر أن القوات الأمنية في محافظة السليمانية، والمكونة من قوات مكافحة الإرهاب والآسايش وقوات الكوماندوز، نفذت في ليلة 22 آب 2025 عملية أمنية استهدفت فندق "لالزار"، عقب رفض لاهور شيخ جنكي تسليم نفسه، وأسفرت العملية، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، عن اعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه پولاد، إلى جانب عدد من عناصر القوة المسلحة التابعة له والمعروفة باسم "قوة العقرب".

وفي وقت لاحق، نشر جهاز آسايش إقليم كردستان – السليمانية اعترافات لعدد من الموقوفين، أفادوا فيها بوجود خطة لاغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قالوا إنها تمت بتوجيه من لاهور شيخ جنكي، والعمل على الشروع بتنفيذها.