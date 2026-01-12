كربلاء تعلن تعطيل الدوام الخميس المقبل

أعلن مجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء، قاسم علي اليساري، في بيان إن "قرار تعطيل الدوام يأتي إحياءً لهذه المناسبة الدينية العظيمة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في إحياء الشعائر الخاصة بها".

وأوضح أن "القرار يشمل الدوائر والمؤسسات الرسمية كافة داخل المحافظة، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية التي تواصل عملها وفقاً للخطط المعدّة مسبقاً".