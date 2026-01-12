الأخبار

النائب عبد الأمير المياحي : لا وجود لضرائب جديدة.. شائعاتٌ روّجت لها "جهات" لرفع الأسعار


نفى رئيس كتلة العقد الوطني، النائب عبد الأمير المياحي، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثان 2026 )، وجود أي ضرائب جديدة كما يُشاع في بعض الأوساط، مؤكداً أن ما يُتداول بهذا الشأن عارٍ عن الصحة.

وقال المياحي في بيان ، إن "ما يُشاع عن فرض ضرائب جديدة غير صحيح، ومن المؤسف أن بعض ضعاف النفوس استثمروا هذه الشائعات لرفع الأسعار وإرباك السوق وإخافة المواطنين".

وأوضح أن "الإجراءات الحالية تقتصر على تنظيم استيفاء الأمانات الضريبية مع الرسوم الكمركية عبر نظام (الأسيكودا)، وإنهاء العمل بوصولات الجباية الورقية والانتقال الكلي إلى نظام الدفع الإلكتروني".

وأضاف المياحي، أن "مدير عام الكمارك أوضح بشكل صريح أن هذه الأمانات ستُحاسب وتُسوّى لاحقاً مع التجار من قبل الهيئة العامة للضرائب"، داعياً إلى الكف عن "استغلال الناس والتجارة بالخوف".

وأطلقت الحكومة مؤخرًا نظامًا جمركيًا جديدًا يشمل فرض رسوم إضافية وضبط الحوالات عبر حوكمة موحّدة، في خطوة تهدف لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنظيم التجارة.

إلا أن التطبيق السريع للنظام أثار ارتباكًا في الأسواق، وزاد الضغط على التجار والمستهلكين، ما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى الدعوة لاعتماد خطة تنفيذ مرحلية لتقليل الأضرار وتحقيق أهداف الإصلاح بشكل مدروس.

وقال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي  ان تطبيق النظام الجمركي الجديد وفرض الرسوم الجمركية، إلى جانب ضبط الحوالات من خلال نظام حوكمة موحّد، يمثل خطوة صحيحة ومبدئية في الاتجاه السليم، لكنه شدد على أن الإشكالية تكمن في آلية التنفيذ وإدارة الدولة لعملية الانتقال من الوضع السابق إلى النظام الجديد.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
