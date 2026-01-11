سماحة السيد محمد رضا السيستاني : نرفض طرح أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء علينا فلماذا إعادة المحاولة؟

أبلغ نجل المرجع الديني الأعلى، السيد محمد رضا السيستاني، اليوم الأحد، قادة الإطار التنسيقي برفض المرجعية الدينية العليا إعادة طرح أسماء المرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء عليها.

وقال عبد الهادي الحكيم المقرب من المرجعية، في رسالة موجهة إلى زعماء الإطار التنسيقي، إنه نقل إلى السيد محمد رضا السيستاني استفساراتهم خلال اجتماعهم، لافتًا إلى أن الرد جاء بالتأكيد على موقف المرجعية السابق.

وجاء في نص رسالة ونصها ادناه:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الافاضل زعماء الاطار التنسيقي المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فبناء على طلبكم اخبرت سماحة السيد محمد رضا السيستاني بمضمون ما احببتم الاستفسار عنه من المرجعية العليا خلال اجتماعكم اليوم.

فأجابني سماحته برسالته التالية وفيما يلي نصها :

"سيدنا المبجل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع الاحترام والدعاء:

سبق أن أوضحت المرجعية الدينية العليا أنها ترفض أن تطرح عليها أسماء المرشحين لموقع رئاسة مجلس الوزراء.

فلماذا إعادة المحاولة؟!

رعاكم الله".