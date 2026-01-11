الإطار التنسيقي يصدر بياناً بعد انتهاء اجتماعه

أكد الإطار التنسيقي، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، وجود مؤشرات متقدمة في ملف حسم تسمية رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (258) في مكتب محسن المندلاوي، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة".

وأضاف، أنه "شهد الاجتماع أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد".