الأخبار

في عيدهم السنوي .. رئيس الجمهورية : رجال الشرطة العيون الساهرة والسواعد الامينة التي تحفظ هيبة القانون


هنأ رئيس الجمهورية وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية .

وقال في بيان : "نتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبطال وزارة الداخلية، من ضباط ومنتسبين، بمناسبة الذكرى (104) لتأسيس الشرطة العراقية، هذه المؤسسة العريقة التي كانت وما زالت درع العراق الحصين وسياجه المنيع".

واضاف :" ان هذه الذكرى تجسد مسيرة حافلة بالتضحيات والبطولات، سطّرها رجال الشرطة العراقية بدمائهم الزكية وهم يواجهون الإرهاب، ويفشلون مخططات العبث بامن الوطن، فهم العيون الساهرة التي لا تنام والسواعد الامينة التي تحفظ هيبة القانون وتؤمّن الاستقرار في كل شبر من أرض العراق".

وتابع: " اذ نعتز بهذا الارث الوطني، نؤكد دعمنا الكامل لوزارة الداخلية في مواصلة بناء قدراتها وتطوير مؤسساتها الامنية وتعزيز المهنية والانضباط وترسيخ سيادة القانون بما يلبي طموحات ابناء شعبنا".

