هيئة النزاهة: لا تهاون مع من يستغل المال العام في الحملة الانتخابية

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أنها "لن تتهاون" مع من يستغل موارد الدولة والمال العام في الحملة الانتخابية التي ستطلق خلال الفترة المقبلة، حيث ذكرت الهيئة في بيان لها بحسب قناة السومرية، إنها "تابعت إجراءات الفرق الفرعيَّة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها، للتأكُّد من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وإرساء مبادئ الشفافية، وعدم استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّـة من قبل المُرشّحين للانتخابات النيابيَّة المُقرَّرة في شهر تشرين الثاني القادم".

