6 محافظات تعطل دوام المدارس ليوم الخميس

أعلنت ست محافظات عراقية، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر ديوان محافظة الديوانية في بيان أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب موجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ما عدا الدوائر الخدمية يكون الدوام بنسبة 50% والدوائر الصحية يكون الدوام بنظام الخفارات".

كما قرر مجلس محافظة المثنى في بيان "تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات فقط ليوم غد الخميس نظراً لاستمرار تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية".

كذلك قرر مجلس محافظة ذي قار في بيان "تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط ليوم غدٍ الخميس وذلك نتيجة لتقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة".

وفي السياق أيضاً أعلن مجلس محافظة بابل في بيان "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للدوائر كافة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية بسبب استمرار هطول الأمطار".

كما وجه محافظ واسط هادي مجيد الهماشي في بيان لديوان المحافظة "بتعطيل الدوام الرسمي (للمدارس فقط) ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية".

بدوره قرر مجلس محافظة النجف في بيان "تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في المحافظة ليوم غد الخميس بسبب آثار موجة الامطار على المدارس وحرصاً منا على سلامة أبناءنا الطلبة".

وتوقع الراصد الجوي نائل العلي في حديث ، وجود منخفض جوي بارد يؤثر على مناطق متعددة من العراق بدءاً من اليوم الأربعاء، بعد موجة أمطار ليلية.

من جهته حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، من موجة أمطار غزيرة متوقعة خلال الساعات المقبلة، مع تعمّق منخفض جوي ممطر يبدأ تأثيره من الأقسام الغربية للبلاد.

ودعا الزيادي خلال حديثه إلى "تعطيل الدوام الدراسي في المدن المرشحة لهطول أمطار غزيرة صباحاً وخلال نهار الأربعاء".