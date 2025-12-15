توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد بشكل مؤقت بسبب الضباب

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الإثنين ( 15 كانون الأول 2025 )، عن توقف مؤقت في حركة الرحلات الجوية، نتيجة تشكل الضباب الكثيف الذي أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى ما دون المعدلات المسموح بها لعمليات الإقلاع والهبوط.

وذكرت إدارة المطار في بيان، أن "قرار إيقاف الرحلات جاء حرصاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية"، مؤكدة أن "التوقف سيستمر لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة الرؤية إلى المستويات الآمنة وفق معايير الطيران المدني".

وأضافت أن "فرق الملاحة الجوية والأرصاد الجوية تتابع الوضع بشكل مستمر"، مشيرة إلى أنه "سيتم استئناف الرحلات فور تحسن الظروف الجوية، مع إعطاء الأولوية للرحلات المتأثرة".

ودعت إدارة المطار "المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لمتابعة آخر التحديثات بشأن مواعيد الرحلات، وتجنب التوجه إلى المطار قبل التأكد من استئناف الحركة الجوية".