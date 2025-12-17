الأخبار

إخماد حريق داخل بناية تجارية من ثلاثة طوابق في بغداد


أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء ( 17 كانون الأول 2025 )، بإخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، إن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل البناية"، مشيرًا إلى أن "الطوابق العليا كانت تستخدم كقاعة أعراس، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضاف أن "فرق الإطفاء باشرت بإجراءات التبريد لمنع تجدد الحريق، فيما لم تعرف بعد أسباب اندلاعه".

