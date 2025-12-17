إعتقال أربعة متهمين بسرقة "أغطية المنهولات" في قضاء بيجي

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء ( 17 كانون الاول 2025 )، باعتقال أربعة متهمين بسرقة "اغطية منهولات المجاري" في محافظة صلاح الدين، فيما أشار الى أن المتهمين متورطين بأكثر من 10 عمليات سرقة.

وقال المصدر ، إن "جهداً أمنياً مشتركاً، وبالاعتماد على ما رصدته كاميرات المراقبة، أسفر خلال أقل من 72 ساعة عن الاطاحة بشبكة متخصصة بسرقة أغطية منهولات المجاري داخل مدينة بيجي والمناطق القريبة منها".

وأضاف أن “القوات الأمنية تمكنت حتى الآن من اعتقال أربعة متهمين، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب واعتقال اثنين آخرين"، لافتاً إلى أن "الشبكة كانت تعمل بشكل منظم ومتورطة بأكثر من عشر عمليات سرقة خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأوضح المصدر أن "المتهمين كانوا يقومون بجمع أغطية المنهولات المسروقة وبيعها في مناطق خارج المدينة"، مؤكداً أن "تعاون المواطنين كان له دور كبير في كشف تحركات هذه الشبكة ومساراتها المشبوهة، ما اسهم بالإطاحة بها".