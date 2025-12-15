من صدام إلى محمد علي.. نائب يبدل اسمه ويعلن بداية جديدة

أعلن المرشح الفائز، صدام حسين النعيمي، اليوم الاثنين ( 15 كانون الأول 2025 )، تغيير اسمه رسميا إلى محمد علي حسين، تيمّنا بالنبي محمد (ص) واعتزازا بالإمام علي (ع)، بحسب تعبيره.

وأكد النعيمي في تدوينة أن "الاسم الجديد سيكون شاهدا على النية الصادقة والوجهة الواضحة في مسيرته المقبلة"، معتبرا هذه الخطوة "إعلانا عن بداية مرحلة جديدة تحمل دلالات روحية ومعنوية تعكس توجهه وقيمه".

وارتبط اسم النائب صدام النعيمي في الوعي العام تلقائيا باسم رئيس الطاغية المقبور صدام حسين، بحكم التطابق في الاسم الأول، وهو اسم كان شائعا في العراق خلال عقود سابقة، لا سيما في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث انتشر إطلاقه بدوافع اجتماعية وزمنية أكثر من كونه تعبيرا سياسيا مباشرا ربما.