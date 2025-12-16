الأخبار

مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عامًا


استقبل مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء ( 16 كانون الأول 2025 )، أول طائرة أوروبية تهبط على أرضه بعد انقطاع دام 35 عامًا، في محطة تاريخية تؤرخ لمرحلة جديدة من التعافي والانفتاح في قطاع النقل الجوي العراقي.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان  بأن "هذه الرحلة جاءت تتويجًا لجهود مستمرة تحت إشراف وزير النقل، الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، أسفرت عن تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية".

وأوضح البيان أن "الرحلة تم تشغيلها على خط بغداد – أثينا – بغداد ضمن جدول منتظم يضم رحلتين أسبوعيًا، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلًا بحسب معدلات الطلب ونسب الامتلاء. ونفذت الرحلة شركة Aegean Airlines، الناقل الوطني اليوناني، لتكون أول طائرة أوروبية تهبط في بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذانًا بعودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي".

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الانفتاح الجوي للعراق، وتعكس مستوى الثقة المتزايد بقدرات مطار بغداد الدولي وكفاءة البنى التحتية"، مؤكدة أن "المطارات العراقية باتت بيئة تشغيلية آمنة وقادرة على الاندماج ضمن المنظومة الجوية الدولية، خاصة أن شركة Aegean Airlines تمتلك شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية بأسطول حديث ومتطور".

وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى أن "الخطوط الجوية العُمانية ستبدأ قريبًا رحلات إلى أوروبا انطلاقًا من بغداد، بما يعزز الربط الجوي بين العاصمة العراقية والعواصم الأوروبية، ويفتح آفاقًا أوسع لحركة المسافرين ويسهم إيجابيًا في تطوير قطاعات السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي".

وتابع البيان إلى أن "هذه التطورات تمثل إضافة نوعية لملف السلامة الجوية في العراق، وتسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية إلى رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني العراقي، خاصة مع التقدم الكبير الذي حققته الخطوط الجوية العراقية في متطلبات برنامج IOSA، حيث بلغت نسبة تصحيح الملاحظات والأخطاء 81%، مؤشرًا واضحًا على جدية الإصلاحات والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "تنفيذ هذه الرحلة يعكس نجاح المطارات العراقية في استعادة حضورها الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة العراق كمحور جوي آمن ومنتظم، بما يتماشى مع رؤية وزارة النقل لتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز الانفتاح على العالم وجعل الأجواء العراقية جسراً للتواصل الدولي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عامًا
انفجار سيارة مفخخة في منطقة أبو كمال قرب الحدود العراقية السورية"
وزارة التربية تقرر شمول المدارس الاهلية بفتح صفوف التعليم المبكر
بغداد: إستضافة مؤتمراً للتقنيات التكنولوجية ولتحسين الخدمات في الدوائر الحكومية
وزارة العدل: إنجاز المعاملات في كتاب العدول إلكترونياً بشكل كامل
محكمة جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
رئيس هيئة النزاهة: الفساد آفة دولية عابرة للحدود تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها
حالة الطقس: أمطار رعدية وتصاعد للغبار
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وفد سويدي أطر التعاون القضائي الدولي
وزارة الكهرباء تحدد موعد تشغيل منصة الغاز العائمة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك