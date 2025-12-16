مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عامًا

استقبل مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء ( 16 كانون الأول 2025 )، أول طائرة أوروبية تهبط على أرضه بعد انقطاع دام 35 عامًا، في محطة تاريخية تؤرخ لمرحلة جديدة من التعافي والانفتاح في قطاع النقل الجوي العراقي.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان بأن "هذه الرحلة جاءت تتويجًا لجهود مستمرة تحت إشراف وزير النقل، الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، أسفرت عن تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية".

وأوضح البيان أن "الرحلة تم تشغيلها على خط بغداد – أثينا – بغداد ضمن جدول منتظم يضم رحلتين أسبوعيًا، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلًا بحسب معدلات الطلب ونسب الامتلاء. ونفذت الرحلة شركة Aegean Airlines، الناقل الوطني اليوناني، لتكون أول طائرة أوروبية تهبط في بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذانًا بعودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي".

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الانفتاح الجوي للعراق، وتعكس مستوى الثقة المتزايد بقدرات مطار بغداد الدولي وكفاءة البنى التحتية"، مؤكدة أن "المطارات العراقية باتت بيئة تشغيلية آمنة وقادرة على الاندماج ضمن المنظومة الجوية الدولية، خاصة أن شركة Aegean Airlines تمتلك شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية بأسطول حديث ومتطور".

وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى أن "الخطوط الجوية العُمانية ستبدأ قريبًا رحلات إلى أوروبا انطلاقًا من بغداد، بما يعزز الربط الجوي بين العاصمة العراقية والعواصم الأوروبية، ويفتح آفاقًا أوسع لحركة المسافرين ويسهم إيجابيًا في تطوير قطاعات السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي".

وتابع البيان إلى أن "هذه التطورات تمثل إضافة نوعية لملف السلامة الجوية في العراق، وتسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية إلى رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني العراقي، خاصة مع التقدم الكبير الذي حققته الخطوط الجوية العراقية في متطلبات برنامج IOSA، حيث بلغت نسبة تصحيح الملاحظات والأخطاء 81%، مؤشرًا واضحًا على جدية الإصلاحات والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "تنفيذ هذه الرحلة يعكس نجاح المطارات العراقية في استعادة حضورها الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة العراق كمحور جوي آمن ومنتظم، بما يتماشى مع رؤية وزارة النقل لتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز الانفتاح على العالم وجعل الأجواء العراقية جسراً للتواصل الدولي".