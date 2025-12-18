الأخبار

"فيتو سياسي" على الحلبوسي.. مطرقة الرئيس تقترب من السامرائي


أظهرت كواليس اجتماع المجلس السياسي (السني) الأخير، أكثر من سيناريو لحسم اختيار المرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد، بما يتناسب وعدد المقاعد الخاصة بالمكون.

ومن بين هذه السيناريوهات، وفق ما تحدث به مصدر مطلع تسمية مرشحين اثنين (رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف العزم مثنى السامرائي) على ان يتم التصويت على احدهما الاسبوع القادم تمهيدا لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته السادسة.

وبحسب المعطيات، التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن حظوظ السامرائي هي الاقوى واذا ما فاز الاخير برئاسة البرلمان فإن حصة المكون ستذهب لحزب الحلبوسي بما فيها وزارة الدفاع.

لكن وفق المصدر، تلقى "المجلس السني"، إشارات من قبل أطراف سياسية (شيعية وكوردية)، ترفض عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان مجدداً، مع إمكانية القبول به نائباً لرئيس الجمهورية أو الحكومة، إذا ما مضت الحكومة القادمة بسياسة "ضغط النفقات" وبالتالي قد يكون هذا الامر مستبعداً.

ويمثل المجلس السياسي الوطني المظلة الجامعة للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما تحظى القوى السنية بمنصب رئيس مجلس النواب في العراق وفقاً لما جرى عليه العرف السياسي.

وحددت مفوضية الانتخابات، بوقت سابق من اليوم، النائب الأكبر سناً الذي سيتولى إدارة جلسة البرلمان الأولى هو عامر حسين جاسم علي الفائز، عن تحالف تصميم من محافظة البصرة ومن مواليد 25-10-1948".

ويوم امس حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الـ29 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

وحدد الدستور العراقي، مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
6 محافظات تعطل دوام المدارس ليوم الخميس
"فيتو سياسي" على الحلبوسي.. مطرقة الرئيس تقترب من السامرائي
العراق يقدم طلبًا لليونسكو لإدراج مولد الرسول والقرآن على لوائح التراث الدولية
الرئيس الباكستاني يزور العراق الاسبوع المقيل
احباط محاولة هروب سجين محكوم عليه بالاعدام في بغداد
الخارجية ترحّب بتصويت الكونغرس على إلغاء تفويضَي الحرب على العراق
إعتقال أربعة متهمين بسرقة "أغطية المنهولات" في قضاء بيجي
إخماد حريق داخل بناية تجارية من ثلاثة طوابق في بغداد
الإطاحة بـ6 إرهابيين وتدمير اوكار.. عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والمخابرات وكوماندوز السليمانية
"إساءة للذات الإلهية".. هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامج "مع ملا طلال"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك