الإطاحة بـ6 إرهابيين وتدمير اوكار.. عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والمخابرات وكوماندوز السليمانية

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن نتائج 5 عمليات في محافظات بغداد، الموصل، كركوك، صلاح الدين، انتهت باعتقال 6 إرهابيين وتدمير 6 اوكار.

وقال الجهاز في بيان انه "في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابي المنهزمة، نفذ ابطال جهازنا سلسلة عمليات منفصلة، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية عالية المستوى في عدة محافظات من وطننا الحبيب".

وأضاف انه "تمكن ابطال جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على (4) اربعة ارهابيين في كركوك كانوا يعملون بصفة (ناقلين ومجهزين) في فلول عصابات داعش المندحرة".

وتابع: "كما تمكن ابطال جهازنا بعمليتين منفصلتين من القاء القبض على ارهابيين (2) اثنين احدهما في الموصل والاخر في العاصمة بغداد".

وأشار الى انه "ضمن عمليات تفتيش وتطهير اوكار بقايا عصابات داعش الارهابي وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كوردستان وقوات الكوماندوز السليمانية اجريت سلسلة عمليات تفتيش واسعة في محافظة كركوك (قضاء الدبس)".

وأوضح انه "من جانب آخر نفذ ابطالنا عمليات تطهير في محافظة صلاح الدين سلسلة جبال حمرين اسفرت عن تدمير (6) اوكار وحجور لبقايا داعش المندحرة".

وأكد الجهاز "الاستمرار في تنفيذ واجباتنا الوطنية بكفاءة مهنية عالية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى، لضمان حماية المواطنين والحفاظ على أمن البلاد".