الأخبار

العراق يقدم طلبًا لليونسكو لإدراج مولد الرسول والقرآن على لوائح التراث الدولية


أعلن ممثل العراق الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أسعد سواري عن تقديم طلب رسمي لإدراج مولد النبي محمد (ص) والقرآن الكريم ضمن لوائح التراث الدولية للمنظمة.

وأوضح سواري، بحسب بيان رسمي، أن العراق قدّم الطلب إلى ممثلي الدول الإسلامية في مقر اليونسكو بمدينة باريس، ويتضمن إدراج مناسبة مولد النبي محمد (ص) على سجل “ذاكرة العالم” بوصفها مناسبة ذات قيمة إنسانية وروحية عالمية.

وأضاف أن الطلب الثاني يشمل إدراج القرآن الكريم على قائمة التراث الدولي، بهدف حمايته من الانتهاكات المتكررة، ومنع بعض الحكومات من السماح لمتطرفين بتدنيس الكتاب المقدس للمسلمين عبر حرقه أو تمزيقه.

ويأتي هذا التحرك في ظل موجة جدل أثارتها حوادث متكررة في بعض الدول الأوروبية، بعد السماح بعمليات حرق علنية للقرآن الكريم، ما قوبل بإدانات واسعة من دول ومنظمات إسلامية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
6 محافظات تعطل دوام المدارس ليوم الخميس
"فيتو سياسي" على الحلبوسي.. مطرقة الرئيس تقترب من السامرائي
العراق يقدم طلبًا لليونسكو لإدراج مولد الرسول والقرآن على لوائح التراث الدولية
الرئيس الباكستاني يزور العراق الاسبوع المقيل
احباط محاولة هروب سجين محكوم عليه بالاعدام في بغداد
الخارجية ترحّب بتصويت الكونغرس على إلغاء تفويضَي الحرب على العراق
إعتقال أربعة متهمين بسرقة "أغطية المنهولات" في قضاء بيجي
إخماد حريق داخل بناية تجارية من ثلاثة طوابق في بغداد
الإطاحة بـ6 إرهابيين وتدمير اوكار.. عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والمخابرات وكوماندوز السليمانية
"إساءة للذات الإلهية".. هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامج "مع ملا طلال"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك