"إساءة للذات الإلهية".. هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامج "مع ملا طلال"

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، إيقاف برنامج "مع ملا طلال" الذي يقدمه الإعلامي أحمد ملا طلال على قناة "يو تي في" لمدة 10 أيام، نتيجة مخالفات تمس قواعد البث الإعلامي.

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الهيئة أن القرار استند إلى الصلاحيات القانونية للهيئة، وبناءً على تقرير دائرة التنظيم الإعلامي، عقب رصد مخالفات تضمنت الإساءة إلى الذات الإلهية، وعدم الالتزام بالحياد والتوازن المهني في تقديم المحتوى.

وأشار القرار إلى أن الإيقاف يسري من تاريخ تبليغ القناة، مع منح القناة حق الطعن أمام مجلس الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، وفقاً للقوانين النافذة.