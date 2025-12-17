اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية تناقش خطة عاميّ 2026 و2027

ناقشت اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، اليوم الأربعاء، خطة عاميّ 2026 و2027 الخاصة بالزيارات المليونية المقبلة ومشاريعها، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، إحسان العوادي، ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة، بحضور عدد من المحافظين ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، والأمناء العامين للعتبات المقدسة، فضلًا عن المعنيين من الوزارات والجهات ذات العلاقة".

كذلك أضاف أن "الاجتماع ناقش خطة عامي (2026–2027) الخاصة بالزيارات المليونية المقبلة ومشاريعها، وذلك في أعقاب تشكيل "المركز الوطني للزيارات المليونية" في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بهدف استدامة الجهود التي باشرت بها اللجنة منذ بداية عام 2023، في إعداد الخطط الرامية إلى تحسين البنى التحتية المتعلقة بالزيارات وانتقال الزائرين، بدءًا من المنافذ الحدودية وصولًا إلى المراقد المقدسة"، وتابع أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض نسب إنجاز المشاريع الخاصة بالزيارات المليونية في مختلف المحافظات، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بجانب بحث الخطط والمقترحات الكفيلة بتطوير ملف الزيارات المليونية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين"، مشيراً إلى أنّ "عدد المشاريع ضمن برنامج الزيارات لمكتب رئيس مجلس الوزراء بلغ 138 مشروعًا مستمرًّا وجديداً".