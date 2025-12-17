وزارة التعليم العالي: مبادرة "ادرس في العراق" استقطبت طلبة من 55 دولة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن تجاوز المتقدمين الكلي في النسخة الثالثة من مبادرة (ادرس في العراق) 11 ألف متقدم للعام الدراسي 2025–2026، فيما بينت أن المبادرة استقطبت طلبة من 55 دولة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي للوكالة الرسمية، إن "عدد المتقدمين للنسخة الثالثة (ادرس في العراق) للسنة الدراسية 2025-2026 بلغ أكثر من 11 ألف متقدم للدراسة في العراق"، مبينا ان عدد المقبولين في الدراسات العليا ضمن النسخة الثالثة لمبادرة (ادرس في العراق) بلغ 1397 طالباً، فيما بلغ عدد المقبولين في الدراسات الأولية 4166 طالباً".

وأضاف أن "هذه الأعداد تُضاف إلى أعداد المقبولين في النسختين الأولى والثانية من المبادرة"، موضحاً أن "النسختين السابقتين استقطبتا نحو 3 آلاف طالب، ليكون مجموع المستفيدين من المبادرة عبر مواسمها الثلاثة رقماً مهماً في استقطاب الطلبة الدوليين".

كذلك أوضح العبودي أن "مبادرة (ادرس في العراق) تعتمد ثلاث قنوات للقبول هي المجانية، ونصف المجانية، والأجور الكاملة"، لافتاً إلى أن "عدد الجنسيات المستقطبة في النسخ الثلاث بلغ 55 دولة".

فيما أكد أن "الوزارة لا تقدم منحة مالية مباشرة، وإنما توفر فرصاً دراسية مدفوعة مع بيئة سكنية مساندة للطلبة، من دون تحمل أي تكاليف مالية عنهم".