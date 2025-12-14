حالة نادرة ومتقلبة تضرب العراق.. أمطار متفاوتة وبرودة شديدة في ختام الأسبوع

أعلن قسم التنبؤ الجوي، مساء اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، تأثر البلاد بحالة جوية نادرة متعددة المسارات، تتسبب بهطول أمطار متفاوتة الشدة في عدد من المحافظات، مع تقلبات واضحة في مسار المنخفض الجوي.

وذكر قسم التنبؤ الجوي في إيضاح أن "صور الأقمار الاصطناعية أظهرت اندفاع السحب الممطرة نحو أجواء مدن جنوب وغرب البلاد، في بداية تأثير الحالة الجوية، حيث يُتوقع أن تتركز كميات الأمطار الأعلى في غرب وجنوب العراق وبعض مدن المنطقة الجنوبية، فيما تكون فرص الهطول أضعف في شمال وشرق البلاد بسبب ابتعاد محور المنخفض ونقص الدعم الرطوبي وهبوب رياح شرقية جافة".

وأوضح أن "فرص هطول الأمطار تبدأ مساء وليل يوم الاثنين، وتشمل محافظات الأنبار وغرب نينوى وجنوب غرب البلاد، مع فرص أمطار محلية متقطعة في السليمانية وأربيل".

وأضاف أن "يوم الثلاثاء سيشهد استمرار هطول أمطار ذات طابع ديمي على الأنبار ونينوى ودهوك، إضافة إلى بعض مدن الفرات الأوسط وجنوب غرب البلاد، وبشدة متفاوتة على فترات".

وأشار إلى أن "ذروة الحالة الجوية ستكون خلال نهار وليل يوم الأربعاء، حيث تتعمق تأثيرات المنخفض بشكل أكبر، مع تركز كميات الهطول الأعلى في محافظة الأنبار نتيجة بقاء محور المنخفض لفترة أطول، في حين تُسجل أمطار متفرقة في مدن الوسط والجنوب، مع احتمالية عدم شمول بعض المناطق، لاسيما شرق وشمال شرق البلاد".

وبيّن أن "الحالة الجوية ستستمر يوم الخميس مع انتقال تأثيراتها بشكل أكبر نحو مدن الجنوب، ثم بعض مدن الوسط ابتداءً من بغداد باتجاه الجنوب، نتيجة التفاف محور المنخفض جنوباً باتجاه شمال الخليج العربي وإيران".

وأكد قسم التنبؤ الجوي أن "الحالة ستنتهي صباح يوم الجمعة، مع توقف فرص الأمطار، يليها اندفاع رياح شمالية غربية شديدة البرودة تؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة".