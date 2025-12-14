وكالة الاستخبارات تقرر تأجيل موعد التقديم على التطوع بصفة شرطي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مساء اليوم الأحد، ( 14 كانون الأول 2025 )، عن تأجيل موعد فتح باب التقديم للتطوع على ملاكها بصفة (شرطي - عقد) إلى موعد آخر.

وذكرت الاستخبارات في بيان أن "قرار التأجيل جاء حرصاً منها على فسح المجال لجميع الشباب العراقي الراغب بالتطوع، وضماناً لمبدأ المساواة وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشباب للتطوع".

وأكدت أنها "ستعلن عن الشروط المطلوبة وكافة التفاصيل الخاصة بالتقديم حين الإعلان عن الموعد الجديد، وذلك من خلال القنوات الرسمية".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أعلنت في وقت سابق مساء اليوم الأحد، عن فتح باب التطوع على ملاكها بصفة (شرطي - عقد) في جميع محافظات العراق، لكن سرعان ما حذفت منشور إعلانها.