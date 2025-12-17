السجن 3 سنوات لأستاذ جامعي في واسط طالب بإسقاط نظام الحكم في العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء ( 16 كانون الأول 2025 )، بأن محكمة واسط حكمت بالسجن ثلاث سنوات على أستاذ جامعي.

وأوضح المصدر أن "الحكم صدر بحق الأستاذ الذي طالب بإسقاط نظام الحكم في العراق".

وكان مصدر أمني قد افاد يوم الأربعاء ( 3 أيلول 2025 )، باعتقال أستاذ جامعي في واسط بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم من قبل جهاز الأمن الوطني.

وقال المصدر "، إن "جهاز الأمن الوطني في واسط اعتقل أستاذًا جامعيًا خلال ساعات من ظهوره بفيديو يدّعي فيه قيادة تجمع ثوري لقلب نظام الحكم".

وأضاف المصدر، أن "الاعتقال يأتي وفق المادة 200 من قانون العقوبات العراقي".