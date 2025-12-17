الأخبار

مجلس مفوضي هيئة الإعلام يقر أول لائحة لتنظيم الألعاب الإلكترونية في العراق


أقر مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات أول لائحة رسمية لتنظيم الألعاب الإلكترونية في العراق، بهدف حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الممارسات الصحية والمسؤولة في هذا المجال.

وأفاد بيان لإعلام المجلس أن "الجلسة الدورية للمجلس عُقدت برئاسة بلاسم سالم وبحضور الأعضاء، لمناقشة المقترحات والمشاريع المدرجة ضمن جدول الأعمال".

وتابع أن "المجلس صوت خلال الجلسة على الإصدار الأول للائحة وأحكام تنظيم الألعاب الإلكترونية بعد الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، والتي تشمل الألعاب التفاعلية باستخدام الأجهزة الإلكترونية. وتهدف اللائحة إلى ضمان حقوق المستخدمين، وتعزيز العادات الصحية، وتشجيع السلوكيات المسؤولة".

كما ناقش، وفقا للبيان، "المجلس بنود الموازنة التخطيطية للهيئة لسنة 2026، وتم تعديل بعض البنود بما يخدم تطوير العمل والواجبات المناطة بالعاملين".

وصادق المجلس أيضاً على "الخطة التشغيلية لدائرة الخدمة الشاملة للعام نفسه".

وفي ختام الجلسة، بحسب البيان، بحث الحاضرون سبل تطوير الكوادر الفنية ومنتسبي الهيئة، بما يواكب التطور العلمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيق البرامج والأنظمة واللوائح المعتمدة في الدول المتقدمة.

