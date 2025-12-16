الأخبار

الأمن الوطني يُطيح بأخطر خبراء التفجير في داعش من دولة مجاورة


أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول 2025)، عن إلقاء القبض على أحد أخطر قيادات تنظيم داعش الإرهابي بعد عودته من إحدى دول الجوار، في عملية استخبارية نوعية استمرت أكثر من عشرة أشهر من الرصد والمتابعة الدقيقة.

وأوضح الجهاز في بيان، أن "الإرهابي المقبوض عليه من العناصر عالية الخطورة، وورد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية، حيث بدأ نشاطه منذ عام 2004 ضمن عناصر تنظيم القاعدة في بغداد، متخذًا كنية 'أبو علياء' ومتخصصًا في تجهيز العبوات الناسفة، كما قاد مفرزة إرهابية مكونة من خمسة عناصر لتنفيذ عمليات إجرامية".

وأضاف البيان أن "التحقيقات أظهرت أن الإرهابي كان مسؤولًا عن ربط وتجهيز أجهزة التفجير بالهواتف النقالة، وقام بتسليم أكثر من 100 جهاز تفجير خلال فترة عمله في بغداد، وأسهم بشكل مباشر في تنفيذ هجمات استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة. كما كانت لديه خبرة متقدمة في تنفيذ التفجيرات المزدوجة، التي تهدف إلى استهداف فرق الإنقاذ والقوات الأمنية عند وصولها إلى مواقع التفجير الأول".

وأشار البيان إلى أن "خلال عمليات تحرير الأراضي، انتقل الإرهابي إلى محافظتي صلاح الدين وكركوك، وغيّر كنيته إلى 'أبو مصطفى' ليشغل منصب مسؤول الاتصالات والمشرف المباشر على تجهيز وتشفير منظومات الاتصالات التابعة للتنظيم، قبل أن يهرب خارج العراق بعد انهيار الكيان الإرهابي ويختبئ لسنوات".

وأكد الجهاز بحسب البيان، أن "القبض عليه يمثل ضربة جديدة تؤكد استمرار العمل الاستباقي للأمن الوطني في ملاحقة فلول الإرهاب المنهزم، وتعكس نجاح الأجهزة الأمنية العراقية في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتأمين البلاد".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
