الاستخبارات العسكرية: القبض على 18 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في أربع محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على 18 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في أربع محافظات، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "بغية الحفاظ على أمن المواطن واستمراراً لمنهاجها المستمر للقضاء على كل من تسول له نفسه العبث في الأمن السلمي ووفقاً لمعلومات استخبارية وبعمليات نوعية وتنسيق عالي المستوى مع القوات الأمنية الماسكة لتلك القواطع، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة بقسم استخبارات وأمن الفرق (السابعة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثالثة و العشرون) من إلقاء القبض على 18 متهماً مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك في عمليات متفرقة في محافظات (بغداد وديالى والأنبار ونينوى)". كما لفتت الى أن "المتهمين تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".



