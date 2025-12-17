بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يحدد الـ29 من كانون الأول موعد الجلسة الاولى للبرلمان

حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وجاء في المرسوم الجمهوري الصادر اليوم انه "استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدسـتور ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، رسمنا بما هو آت:

أولاً: دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ ويترأس الجلسة اكبر الأعضاء سناً.

ثانياً: ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.