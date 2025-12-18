احباط محاولة هروب سجين محكوم عليه بالاعدام في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتفاصيل ما جرى في ساحة التحرير وسط بغداد، بعد قيام سجين بالهروب وإطلاق نار في الهواء لإيقافه.

وقال المصدر إنه "أثناء نقل أحد السجناء من مكان الى آخر، حاول السجين الهرب من عجلة نقل السجناء التابعة لوزارة العدل ضمن مقتربات ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضاف المصدر، أن "القوة المرافقة أقدمت على إطلاق النار في الفضاء لغرض إيقافه، وتمكنت من ذلك بعد مطاردة قصيرة انتهت بالقبض على السجين".