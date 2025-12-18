الرئيس الباكستاني يزور العراق الاسبوع المقيل

كشفت وزارة الخارجية العراقية، عن زيارة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، إلى بغداد في الأسبوع المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان إن "نائب رئيس مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرِ خارجيّة جمهوريّة باكستان الإسلاميّة، محمد إسحاق دار، استعرضا خلاله العلاقات الثنائيّة المتطوّرة بين البلدين".

وأشار إلى أنه جرى "بحث زيارة الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، إلى العراق خلال الأسبوع المقبل، بناءً على دعوةٍ رسميّة موجّهة من رئيس جمهوريّة العراق، عبد اللطيف رشيد".

وتابع: "كما جرى بحثُ برنامج الزيارة، حيث أعرب الوزيرُ الباكستاني عن شكره لحكومة جمهوريّة العراق على إعداد برنامجٍ متكاملٍ للزيارة، يتضمّن لقاءاتٍ مع كبار المسؤولين العراقيّين، إضافةً إلى زيارة العتبات المقدّسة في عددٍ من المدن العراقيّة".

وأكد المكتب أن "الجانبين تطرقا إلى الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء خارجيّة دول منظّمة التعاون الإسلامي، المُزمع عقدها في العراق خلال شهر نيسان/ أبريل من العام المقبل".

ولفت إلى أنه "في ختام الاتصال، قدّم محمد إسحاق دار، دعوةً رسميّةً إلى وزير الخارجية فؤاد حسين لزيارة باكستان في مطلع العام القادم".