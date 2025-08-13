حالة الطقس: غبار وثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان غداً

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتسجيل ثلاث محافظات نصف درجة الغليان غداً، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً وحاراً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط الى (30)كم بالساعة مسببة تصاعد الغبار، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وصلاح الدين وبابل وكربلاء المقدسة وكركوك48، الديوانية والمثنى وواسط والنجف الأشرف 49، البصرة وميسان وذي قار 50، الأنبار وديالى 46 ، فيما ستكون درجات الحرارة في دهوك والسليمانية 43 ،أربيل 45 ،ونينوى 47".

كما أضاف البيان أن "يوم الجمعة، سيكون الطقس صحواً وحاراً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط الى (30)كم بالساعة مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".

فيما لفت إلى أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً وحاراً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط الى(30)كم بالساعة مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، وتابع، أن "طقس يوم الأحد المقبل، سيكون صحواً وحاراً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".