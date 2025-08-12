باحث في الشأن السياسي ينتقد المفوضية لتغاضيها عن أبرز المتهمين بالتزوير وقبول ترشحه للانتخابات

علق الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، على الانتقادات الواسعة ضد المفوضية لاستبعادها مجموعة من المرشحين تحت أسباب مختلفة، لكنها تركت اكثر شخص معروف بالتزوير والابتزاز وعلى مستوى العالم كشفت عمليات تزويره وعلى اثره تم إبعاده من رئاسة البرلمان ولم تنظر المفوضية في ملفه أبدا.

وقال الراوي في حديث صحفي إن "المفوضية أظهرت قائمة بأسماء المستعبدين، وكان فيها تحديد نوع الجريمة، وهذا شيء جيد، لكن نحتاج الاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف أنه "ينبغي وضع الجميع بدائرة التفتيش والرقابة، حتى لا يصل من لا ينطبق عليه تزوير أو جرائم مخلة بالشرف، أو من لديه جنحة".

وأشار إلى أنه "هناك نوع من الاستغراب باستبعاد بعض الأسماء مثل محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، والذي شغل عدة مناصب، ولكن الأن يشمل بالمساءلة والعدالة".

وبين إن "المفوضية تغاضت عمن ثبت بحقه التزوير والفساد، وعليه ملفات كبيرة، ولا يمكن قبول ترشيحه للانتخابات، وهذا أمر مستغرب، وننتظر المفوضية أن تبت أمرها بهؤلاء مهما كان اسمهم، وعلى رأسهم من يتهم بالتزوير، لأنه من المعيب والمخجل أن يتم قبول ترشح مثل هؤلاء للانتخابات".

وفي وقت سابق استبعدت مفوضية الانتخابات عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تتعلق بجرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.