حالة الطقس: ثلاث محافظات جنوبية تسجل 50 درجة مئوية

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل ثلاث محافظات جنوبية تسجل 50 درجة مئوية، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى إلى (30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار(4-6)كم".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، كالتالي: بغداد، وكربلاء المقدسة، وكركوك، وصلاح الدين، ونينوى، وبابل، والديوانية والنجف الأشرف، وديالى 48، أربيل 46، السليمانية 42، ميسان، والناصرية، والبصرة 50".

وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً وأحياناً يكون غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى إلى (30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (8-10)كم وفي الغبار (5-7)كم".

فيما لفت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً وأحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فوق المرتفعات الجبلية، ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى إلى (30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (8-10)كم وفي الغبار (5-7)كم".

في حين أوضح أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".